Una carta de l'alcaldessa destapa una polèmica entre Junts i ERC a Riudellots

La Carta oberta de l'alcaldessa de Riudellots de la Selva, Monsterrat Roura, enviada ahir a Diari de Girona, ha fet aflorar una agra polèmica entre Junts i ERC que s'hauria produït el dia de les eleccions municipals, celebrades el 26 de maig passat. La missiva -que no ha pogut ser reproduïda en la seva integritat en aquestes pàgines per ser excessivament extensa- explica que el dia dels comicis es va produir una «injusta situació» -a criteri dels que la signen, la mateixa alcaldessa i un apoderat de Junts, Joan Fumadó-, consistent en una denúncia feta per la regidora republicana Anna Adroher el dia dels comicis. Segons consta en la carta, Adroher, després que Roura i Fumadó s'adrecessin a les presidències de les dues meses electorals habilitades per a la votació «per aconseguir informació», va procedir a «trucar a l'Àrea Bàsica Policial dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners» per anunciar que «la senyora Monsterrat Roura i el senyor Joan Fumadó estaven accedint als censos electorals de Riudellots a efectes de trucar a les persones que no apareixien marcades, és a dir, les persones que no havien exercit el seu dret a vot» per, «després, trucar-les per demanar que anessin a votar». «Una afirmació totalment falsa», sosté la batllessa, que aquell mateix dia va rebre «una trucada del Departament d'Interior» en què «se la requeria (sic) per la seva actitud i se li anunciava que podria entrar en conflicte amb les normes bàsiques que ordenen qualsevol procés electoral». Sosté Monsterrat Roura que «aquesta injusta situació va provocar una discussió entre els sotasignants [Roura i Fumadó] i Anna Adroher», en la qual també va intervenir «el cap de llista d'ERC, Lluís Barnés».

En la carta, l'alcaldessa afirma que les acusacions dels republicans «foren desmentides per les presidències de les meses electorals» i que fins i tot el grup municipal d'ERC «va reconèixer la conducta de la seva candidata com un error», per la qual cosa els dos regidors de Junts, que consideren que l'actitud d'Adroher és «un atac directe a l'honorabilitat» de Roura i Fumadó», van enviar una carta certificada per donar l'oportunitat a la candidata d'ERC de reconèixer «l'error» i d'admetre que «els fets que va dir que havien ocorregut no eren certs». «En no haver donat [ERC] cap resposta», Roura i Fumadó van decidir redactar i fer pública la Carta oberta que ara posa llum a la disputa política.

Preguntada per les dures acusacions, Anna Adroher va declinar ahir donar la seva versió dels fets i es va limitar a dir que està estudiant «emprendre accions legals». De la seva banda, el grup municipal d'ERC va traslladar «tot el suport en totes les decisions que [Anna Adroher] prengui respecte d'aquest tema».