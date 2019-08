Un centenar de colomencs protesten pel tancament d'una escola bressol

Un centenar de persones es van concentrar ahir davant la llar d'infants de La Miraculosa, a Santa Coloma de Farners, per protestar contra el seu tancament. La protesta va sortir a les dotze del migdia de la plaça Farners i es va desplaçar fins a les portes de l'escola bressol, on es van aturar per fer una cassolada.

La fundació que fins ara gestionava el centre -la Fundació Vicenciana- va anunciar a principis d'any que aquest seria el seu darrer curs, després de setanta anys vinculats a Santa Coloma. Aleshores, un grup de treballadores del centre es van decidir organitzar en forma de cooperativa i llogar el local a la Fundació per mantenir la continuïtat del projecte amb una nova línia educativa.

Malgrat els esforços, i després d'arribar a un acord de lloguer amb la Fundació, la setmana passada aquesta va comunicar sobtadament que rescindia l'acord. Davant aquest fet, un grup de mares i pares del centre, juntament amb les treballadores de la cooperativa van decidir organitzar una manifestació per protestar contra el tancament -que ha afectat 62 famílies que ja havien preinscrit als seus fills a l'escola bressol.

Quatre membres de la Fundació que s'havien de desplaçar fins a Santa Coloma per entregar les cartes d'acomiadament a les treballadores van ser rebuts sota càntics de protesta i amb pancartes que criticaven «els nens no són diners, són infants».



Futur incert

Després de la trobada entre la comitiva de la Fundació i el grup de treballadores que havia de signar la carta de comiat, els manifestants van fer un passadís a la porta del centre, per on la comitiva de la Fundació va passar sentint els crits i reclams de protesta. Ahir l'Ajuntament de Santa Coloma va celebrar un ple extraordinari per aprovar la contractació de dues educadores per les llars d'infants públiques del municipi, que han hagut d'assumir a última hora els nens que s'havien preinscrit a la llar d'infants.