Riudellots estrena una zona d'esbarjo per a cans

Riudellots estrena una zona d'esbarjo per a cans ajuntament de riudellots

Riudellots de la Selva va inaugurar ahir una nova zona d'esbarjo per a gossos, situada a la pineda que hi ha entre el camp de futbol i la piscina municipal del municipi. Es tracta del segon espai d'aquestes característiques al poble. L'espai, amb una extensió de 600 m2 està pensat per tal que els gossos puguin córrer, jugar i relacionar-se amb altres gossos. Dins del recinte els gossos poden anar deslligats a excepció dels considerats potencialment perillosos.