El Síndic demana actuacions «immediates» per retirar els 2.500 pneumàtics descoberts a Tossa

El Síndic de Greuges ha obert una actuació per assegurar que es prenen accions de manera "immediata" per la retirada d'un abocador il·legal descobert a Tossa de Mar (Selva) amb més de 2.500 pneumàtics i altres residus. L'ens recorda que es tracta d'un focus important de cria i propagació del mosquit tigre, i per tant suposa un "problema greu" de salubritat pública. També destaca que, si no es retira, aquesta parcel·la pot esdevenir un gran espai d'acumulació il·legal de rodes de vehicles i altres tipus de deixalles. Per tot plegat, el Síndic s'ha adreçat a l'Ajuntament, als Agents Rurals i a l'Agència de Residus de Catalunya perquè es desmantelli aquest abocador. En un comunicat, alerten que la naturalesa pròpia dels residus i la ubicació de l'espai, comporta un "greu perill" tant pel medi natural com per a les persones.

Per això, demana una actuació "contundent i immediata" de les administracions competents per tal de fer efectiva la retirada dels prop de 2.500 pneumàtics i altres residus que hi ha, així com la regeneració de l'espai degradat per l'abocament incontrolat, i garantir la salut i la seguretat de les persones i els béns. El Síndic també demana que s'adoptin les mesures oportunes per evitar la producció de danys i minimitzar el perill potencial existent.

En aquest sentit, la institució ja va actuar d'ofici l'estiu de 2016 en conèixer l'existència de dinou abocaments incontrolats a la demarcació de Barcelona. En concret, als municipis d'Arenys de Mar, les Franqueses del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Cerdanyola del Vallès, Ullastret, Sant Salvador de Guardiola, Sant Fruitós de Bages, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Viver i Serrateix, Avinyó, Tavèrnoles, Rupit i Pruit, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Alpens, Sant Agustí de Lluçanès, Pinós i la Roca del Vallès.

Aleshores, tots els municipis van acceptar les recomanacions i els suggeriments del Síndic de Greuges i, a excepció de la Roca del Vallès, van acreditar la neteja i la retirada dels abocadors. El Síndic va denunciar la inactivitat de les administracions, durant deu anys en algun cas, en lloc d'adoptar mesures d'urgència davant una situació que comportava un gran risc, tant per al medi ambient com per a la salut i la seguretat de les persones.