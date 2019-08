Tres detinguts per assaltar una parella d'ancians en una casa d'Arbúcies

Els Mossos d'Esquadra van detenir tres lladres per assaltar un matrimoni d'ancians en una casa d'Arbúcies. El robatori amb violència va tenir lloc el passat 7 de juny pels volts de les deu de la nit. Els tres assaltants van irrompre al domicili, un habitatge unifamiliar, on vivia la parella d'edat avançada. El matrimoni tenia entre 80 i 90 anys. Un cop a dins, els lladres van intimidar la parella amb una arma de foc, van lligar l'home i li van causar diverses lesions. De moment, no ha transcendit si els lladres van aconseguir endur-se algun botí de l'habitatge (diners o objectes de valor).

Els Mossos d'Esquadra, després de rebre l'alerta, van obrir una investigació i ara, la policia ha pogut identificar els sospitosos. Són tres homes a qui van detenir aquest dimarts i que estan a l'espera de passar a disposició judicial. La investigació no està tancada i no es descarten més detencions.