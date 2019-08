El Col·legi de Veterinaris denuncia a la Fiscalia la veterinària de Vidreres

El Col·legi de Veterinaris ha portat a la Fiscalia la suposada veterinària de Vidreres per exercir sense la titulació. El cas es remunta a l'any 2016 quan l'entitat va expulsar Natàlia Ràfols, que acumulava diversos expedients per «mala praxi», havia comès infraccions «reiterades» i exercia estant inhabilitada.

La veterinària va recórrer l'expulsió però l'any 2017 el jutjat va confirmar la decisió del Col·legi. La veterinària també estava investigada per la troballa, a principis d'aquell any, d'un centenar de cadàvers de gossos i gats en una finca de Tossa de Mar. A més, Ràfols ja va ser condemnada el 10 d'octubre del 2016 per un delicte de desobediència a l'autoritat a pagar una multa de 900 euros. El Jutjat Penal número 3 de Girona la va condemnar per operar gossos malgrat estar inhabilitada per part del Col·legi de Veterinaris per mala praxi.

Ara i arran d'una investigació, el Col·legi ha descobert que la documentació que va aportar per obtenir la col·legiació era falsa.



Presumpte veterinària

El vicepresident del Col·legi de Veterinaris, Bernat Serdà, va explicar que van aconseguir accedir al registre públic de llicenciats del Ministeri d'Educació i allà van poder comprovar que Ràfols no hi consta. Per això, van decidir revisar la documentació aportada fa dotze anys i van veure que al document de resguard del títol hi havia, fins i tot, faltes. Davant dels fets, van requerir a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on suposadament hauria cursat la carrera, que els confirmés si havien expedit el document. La universitat no els va confirmar si tenia el títol o no perquè la Llei de Protecció de Dades impedeix facilitar aquesta informació però els va confirmar que la suposada veterinària mai havia demanat un resguard i que, en conseqüència, no l'havien expedit ells.

El Col·legi demana ara a la Fiscalia que requereixi a la UAB que certifiqui si realment Ràfols és Llicenciada en Veterinària i que se'ls hi comuniqui per emprendre les accions penals convenients «en defensa dels interessos dels animals, dels propietaris dels mateixos i del col·lectiu professional afectat». També demanen a la Fiscalia que tingui en compte aquesta situació en relació amb els procediments penals que hi ha en contra de la suposada veterinària per si se l'hi hagués d'imputar un delicte d'usurpació professional i de falsificació documental.

Serdà va expressar que es tracta d'una situació molt greu i que els consta que Ràfols continua exercint. De fet, segons va explicar el vicepresident del col·legi, fa tres dies els va trucar un home alertant que li havia portat un gos per operar, que se'l va endur en una furgoneta i que li va tornar «mort en una bossa».