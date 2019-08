El síndic exigeix la retirada immediata de l'abocador de pneumàtics de Tossa

El síndic de greuges va anunciar ahir a través d'un comunicat que obrirà una actuació d'ofici per garantir que s'efectui la retirada d'uns 2.500 pneumàtics i d'altres residus abocats descontroladament en una zona de bosc circumdant a l'antic kàrting de Tossa de Mar.

La institució va subratllar la necessitat de les administracions competents per tal d'actuar de manera «immediata i contundent» per restituir el medi, regenerar l'espai degradat per l'abocament incontrolat i garantir la salut i la seguretat de les persones i els béns. Tanmateix insta que s'adoptin les mesures pertinents per evitar la producció de danys i minimitzar el perill actual. Per fer-ho, el síndic apunta que s'ha adreçat a l'Ajuntament de Tossa, a l'Agència Catalana de Residus i al cos d'Agents Rurals.

Segons l'ens, aquesta no és la primera vegada que s'actua en casos d'abocaments. L'estiu del 2016 en conèixer l'existència de dinou casos similars a la demarcació de Barcelona, l'òrgan va efectuar «recomanacions i suggeriments» en cada cas, per tal que es procedís a la seva neteja. El síndic també subratlla que en alguns casos es va denunciar la inactivitat de les administracions durant més d'una dècada, una situació que el síndic qualifica «d'un gran risc per a la salut i la seguretat de les persones». Els municipis sancionats van ser Arenys de Mar, les Franqueses del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Cerdanyola del Vallès, Ullastret, Sant Salvador de Guardiola, Sant Fruitós de Bages, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Viver i Serrateix, Avinyó, Tavèrnoles, Rupit i Pruit, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Alpens, Sant Agustí de Lluçanès, Pinós i la Roca del Vallès, que han estat sancionats per afers similars.



L'abocador incontrolat

Tal com va avançar Diari de Girona, un grup d'Agents Rurals va denunciar a través de les xarxes socials haver trobat un abocador amb més de 2.500 pneumàtics abandonats al solar d'un antic kàrting de Tossa. Els agents van manifestar el risc que suposava aquest abocament per al medi ambient, perquè l'acumulació d'aquests residus representa un focus de cria i dispersió de mosquits tigre pel dipòsit d'aigua estancada que es genera a les rodes. A més, els agents van destacar que l'acumulació de rodes també suposa un risc d'incendi forestal.



La visió de l'alcaldessa

Per la seva banda, l'alcaldessa del municipi, Imma Colom (JxCat) va assegurar que està «perplexa» per la rellevància que ha pres el cas. Segons Colom, «és estrany» que els Agents Rurals hagin trobat l'abocador ara quan «fa molts anys que la situació està així, amb una col·lecció de pneumàtics allà».

L'alcaldessa va reiterar que la propietat del solar on hi ha l'abocador actualment recau en tres persones que estan «absolutament implicades» per tal de resoldre aquesta situació: «Em consta que els propietaris tenen el màxim interès a solucionar aquest tema», va concloure.