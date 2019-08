concentració contra les agressions sexuals a Arbúcies

Motivats pels casos d'assetjament que es van produir durant les Enramades d'Arbúcies i davant la crispació que ha aixecat el darrer cas d'abús sexual a una menor d'edat de set anys, els grups municipals d'Esquerra Republicana (ERC) i la CUP van convocar ahir una concentració en suport a les víctimes a la plaça de la Vila del poble. Una de les regidores de la CUP, Núria Batlle, va declarar que el motiu de la convocatòria era la «creixent preocupació» que hi havia al poble un cop «tothom» es va assabentar de la notícia. En aquest mateix sentit es va manifestar la regidora d'ERC Ester Soms, que va afegir que «davant la gravetat dels fets calia sortir al carrer per denunciar l'agressió i donar suport a les víctimes». El partit que governa, Independents d'Arbúcies, va manifestar que «no calia polititzar uns fets tan delicats». Finalment, els concentrats van llegir un manifest on van reclamar que «es trenqui el silenci» envers les agressions sexuals i van subratllar la necessitat que «cap agressió quedi sense resposta» al municipi.