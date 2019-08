Presó per a un veí d'Arbúcies acusat d'agredir sexualment una menor

Un home d'Arbúcies va ser detingut dilluns per un presumpte abús sexual a una menor de 7 anys d'edat. Els fets es van produir el mateix dilluns, quan l'acusat es trobava a casa d'uns amics amb motiu d'una festa. Aleshores, l'agressor hauria aprofitat un moment en què la menor -filla dels esmentats amics- estava sola i l'hauria portat a una habitació per abusar d'ella. Les fonts consultades van confirmar que va ser la mare de la criatura que, en no trobar la seva filla, va començar a buscar per totes les habitacions de l'habitatge fins que es va trobar l'acusat, de 73 anys i nacionalitat cubana, presumptament abusant de la menor.

Fonts de Mossos d'Esquadra van confirmar que el mateix dilluns la família de la víctima va denunciar els fets. Fins al domicili s'hi van desplaçar patrulles de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra, que van detenir el presumpte agressor. Posteriorment, els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar a la víctima fins a l'hospital Santa Caterina de Salt on, després de rebre l'atenció mèdica pertinent, va rebre l'alta. Dimecres, l'agressor va passar a disposició judicial i el jutge va decretar presó provisional.



Tolerància zero

L'Ajuntament del municipi va emetre ahir un comunicat en què confirmava que el presumpte agressor es troba en presó preventiva i assegurava que la víctima i la seva família van ser ateses per tots els servis requerits. El consistori va assenyalar que, seguint el protocol contra agressions masclistes que hi ha establert en el poble, es personaran com a acusació particular en el procés judicial. En cas que quedi en llibertat provisional, fonts de l'Ajuntament han assegurat que requeriran un ordre d'allunyament envers l'acusat.

«L'Ajuntament, tal com recull en el seu protocol contra les agressions masclistes, s'ha personat com a part acusatòria i durant tota la setmana el seu personal ha estat treballant com ho fa sempre per tal d'ajudar la víctima en tot el possible i col·laborar en la investigació oberta pels Mossos d'Esquadra, vetllant en tot moment per la confidencialitat de la informació i protecció de la menor», expressava el comunicat.

Alguns veïns van assegurar en declaracions a Diari de Girona que la família de la víctima fa molts anys que resideix al poble, mentre que l'acusat, a qui «sovint es veu sol i amb una gorra que posa Cuba al lateral», s'hi va instal·lar fa un parell o tres d'anys.