Una vintena de joves participen en el camp de treball del castell de Montsoriu

Aquestes darreres dues setmanes una vintena de joves de 13 països han participat en el 27è Camp de Treball d'Arqueologia al castell de Montsoriu.

Segons l'Ajuntament, enguany els treballs arqueològics s'han concentrat en la delimitació de la fortificació exterior del castell, a la seva cara sud. Això ha permès documentar, en tota la seva amplada -gairebé 27 metres de longitud- que el conjunt de muralles i talussos de la cara sud de Montsoriu, tenen la seva base a uns 2 metres per sota del nivell actual de terra, descansant tot el conjunt sobre un gran retall de la roca natural del turó, una obra defensiva corresponent a la gran reforma de mitjans del segle XIV. Això fa que la imatge de Montsoriu en aquest sector encara sigui més imponent. Al llarg dels treballs d'excavació han aparegut nombroses restes ceràmiques del segle XIV, que els participants han ajudat a documentar i classificar.



27 anys del camp de treball

Aquest camp, organitzat per la Direcció General de Joventut i gestionat pel Consell de Jovent d'Arbúcies des de l'any 1993, compta amb la direcció tècnica dels arqueòlegs del Museu Etnològic del Montseny i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies i el Patronat de Montsoriu i s'inscriu en el marc dels camps de treball de l'Agencia Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Des de l'any 1993, hi han passat més de 1.500 joves d'arreu del món.

Durant l'estada dels joves, la nova regidora de Joventut, Judit prat, va visitar el camp per veure com es desenvolupava. A més a més, va poder veure les noves obres que es van realitzar al castell en els últims mesos: «Més enllà de la recerca arqueològica que duen a terme els joves, el treball en equip i la descoberta de l'arqueologia com una via de coneixement cap a la cultura del país són dos dels objectius que es persegueix des dels camps de treball de Montsoriu», va concloure Prat.