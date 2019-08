Blanes presenta el projecte de remodelació de la plaça 11 de Setembre

L'equip de govern va presentar el passat dijous el projecte de remodelació de la plaça 11 de Setembre, ubicada al cor mateix d'aquest veïnat situat molt a prop del centre de la vila, i on al llarg de l'any tenen lloc diversos esdeveniments.

L'objectiu de la presentació consistia a donar a conèixer tots els detalls que s'ha pensat incloure al projecte definitiu, i escoltar les opinions dels veïns i veïnes, així com les idees que poguessin aportar per millorar-lo. La remodelació d'aquesta plaça, un parc públic que ocupa uns 15.000 m2 al centre de Mas Enlaire, fa temps que el reivindiquen des d'aquest barri. El febrer del 2017, amb la posada en marxa de les obres d'urbanització del Pla Parcial Costa Brava -que connecta amb Mas Enlaire-, la necessitat de donar forma i usos a la plaça, es va fer més evident. A principis d'any, l'anterior equip de govern va iniciar els tràmits per aprovar el plec del concurs d'idees per seleccionar una proposta arquitectònica que servís de punt de partida. S'hi van inscriure 32 propostes.

El guanyador del concurs d'idees ha estat l'arquitecte Jordi Barri, de Barri Arquitectura S.L., a qui se li ha adjudicat la redacció del projecte bàsic del Parc Onze de Setembre per un import de 32.609,50 euros. Posteriorment, l'Ajuntament també podrà adjudicar a favor del mateix gabinet d'arquitectura els contractes de serveis relatius al projecte executiu.