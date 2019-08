Els veïns d'Arbúcies protesten pel soroll de la fàbrica de Font Agudes

Els veïns d'Arbúcies protesten pel fort soroll que fa la fàbrica embotelladora de Font Agudes. L'empresa -situada al límit del nucli urbà- afecta especialment als habitants que resideixen a l'altre costat de la riera, a menys d'un quart de quilòmetre de distància.

Els residents afectats, una vintena, asseguren que s'han reunit més d'una vegada amb l'Ajuntament per reclamar solucions però que aquestes no s'han fet efectives. El portaveu dels residents afectats, Joan Manuel Osuna, resideix a dos-cents metres i escaig de la fàbrica: «Des de fa uns mesos el soroll és insuportable, fa setmanes que ens diuen que ho solucionaran però no hi han fet absolutament res». Segons Osuna, la situació s'ha anat crispant les darreres setmanes per la reiteració de la manca d'actuació, ja que «diuen que busquen solucions però no canvia res».

Els veïns descriuen la molèstia com un «soroll constant que se't posa el cap perquè no para mai». Apunten que el més molest és la continuïtat, durant les 24 hores del dia no poden escoltar silenci. Aquests fets els van portar a denunciar-ho amb una instància a l'Ajuntament, però de moment no hi ha hagut cap millora.

Cansats d'aquesta situació han decidit trencar el silenci per demanar explicacions i reivindicar actuacions permanents, ja que fins ara tot han sigut «promeses buides» i se senten menyspreats per totes les parts. Se'ls emplaça a setembre per una actuació definitiva, però pensen que l'objectiu és esperar a llavors perquè baixarà la producció i, per tant, el soroll. Els afectats defensen que «no tenim perquè aguantar el soroll d'un compressor d'una fàbrica privada» i asseguren que l'Ajuntament s'excusa amb resultats de sonometries: «Mai s'ha sabut els resultats exactes d'aquestes medicions i amb l'ambigüitat de no disposar de pla urbanístic definint les zones industrials o urbanes i els límits sonors d'aquestes, ens quedem sense saber la veritat».

Finalment, reclamen els resultats de les anàlisis de sonometria que, asseguren que «mai els han donat perquè són coneixedors que superen els valors permesos, la llicència d'activitats i el permís per treballs nocturns que suposadament concedeix l'Ajuntament». El col·lectiu, cada vegada més crispat, assegura que si no es pot assegurar el descans dels veïns, reclamaran que es «tanqui la producció fins que se solucioni el problema».

Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Pere Garriga, assegura que les sonometries que s'han fet del so freguen els marges de la il·legalitat. Segons Garriga, el límit de decibels a la zona residencial és de 45. Però al carrer Solei els resultats fregaven el límit o el superaven per un parell o tres de decibels. A la zona de Pujals, les sonometries indicaven que el so fregava els 45 però sense superar-los.



La mediació

L'alcalde del municipi reconeix que els veïns tenen raó. Al consistori els va arribar la queixa fa un mes i mig, l'argument que l'entitat utilitza per justificar el so és que han renovat els compressors per bombar l'aigua i aquests fan més soroll que els anteriors: «L'empresa ens ha assegurat que necessita un material específic per insonoritzar la sala on hi ha aquests compressors».

Garriga va manifestar que aquest dimarts es van reunir amb representants de l'empresa i aquests s'han compromès a remeiar-ho, de fet, els han assegurat que han demanat unes «plaques d'aïllament». El problema és, segons l'alcalde, que aquestes plaques insonoritzadores han de venir d'Alemanya, un fet que endarrerirà encara unes setmanes.