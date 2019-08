Troben una tortuga babaua morta a Lloret

L'empresa Lloret Water Xtrem ha trobat una tortuga babaua morta surant al mar, a davant de la platja gran de Lloret de Mar, segons informa Nova Ràdio Lloret.







Avui, Tortuga Babaua (Caretta caretta), talla no adulta. Morta. Això és el que hi ha. #fuckplastics pic.twitter.com/qKgQtdJHEu — Ecosafari.Cat (@EcosafariCat) July 31, 2019

Pere Planas, de Lloret Water Xtrem, explica a l'emissora que "vam veure que el cos estava en descomposició i no la vam tocar" i que varen avisarAlgunes vegades, aquesta tortuga que és molt present a la Mediterrània ha mort a causaL'empresa fa sortides a la costa de Lloret per albirar fauna i flora marina i que tenen com a objectiu,Lloret Water Xtrem col·labora amb el CRAM o l'associació Cetàcia, amb les quals comparteixen dades i fan xarxa.