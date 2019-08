Dos detinguts en una baralla i un policia ferit a la festa de Caldes

Una baralla va acabar amb dos detinguts i un policia local ferit a Caldes de Malavella. Els fets van produir-se la matinada de diumenge a dilluns, quan els agents locals varen anar a intermediar entre un grup de joves que estaven increpant la gent que es trobava a la fira i que s'estaven enfrontant amb gent de la zona. Quan hi varen arribar, hi havia una baralla entre unes cinc persones i dos d'aquests van acabar detinguts.

Els agents locals van actuar i van haver de treure les defenses per tal d'acabar amb l'enfrontament. Arran de la intervenció, un dels policies locals va acabar ferit, ja que un dels participants de la baralla li va propinar una coça a la boca i va acabar essent atès pel SEM, segons fonts municipals.

Aquesta baralla va tenir lloc pels volts de la una de la matinada, a la zona on hi ha els cavallets de la Fira. El dia abans hi va haver un altre petit enfrontament i dues persones van acabar identificades per la Policia Local, però no arrestades.