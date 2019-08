Causa un accident anant begut a Maçanet i es fa passar pel germà perquè tenia el carnet retirat

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han detingut un conductor que va provocar un accident de trànsit amb ferits anant begut a Maçanet de la Selva.

I en el moment que la policia el va voler identificar, es va fer passar pel germà perquè tenia el carnet retirat.

L'arrestat és un veí de Maçanet, de 52 anys i nacionalitat espanyola. A qui els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona consideren el presumpte autor d'un delicte d'usurpació de l'estat civil i dos delictes contra la seguretat viària.

La mitja nit del 6 d'agost una patrulla de trànsit del sector de Girona es va adreçar a la carretera C-35, al punt quilomètric 80,9, al municipi de Maçanet de la Selva, ja que s'havia produït un accident.

Quan els agents van arribar al lloc van observar que es tractava d'una col·lisió entre dos turismes que presentaven diversos danys. També s'havien causat danys a la via i els serveis sanitaris estaven atenent tres persones ferides.

Els Mossos van voler identificar el conductor que havia provocat l'accident, però aquest no els va mostrar cap mena d'acreditació. Amb posterioritat els va mostrar una documentació, que fetes les comprovacions pertinents, corresponia al seu germà el qual tenia una aparença física semblant.

Quan els agents van determinar la seva identitat real, van verificar que no disposava de permís de conduir en vigor perquè havia perdut tots els punts.



Triplicant la taxa permesa

Davant la simptomatologia que presentava els mossos li van practicar la prova d'alcoholèmia. Aquesta va donar un resultat positiu de 0,80 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, triplicant la taxa legalment permesa.

El conductor va quedar detingut per usurpar la identitat del seu germà, conduir sota els efectes de l'alcohol i amb el permís retirat per manca de punts.



No es va aturar a les obres

En la reconstrucció de l'accident els agents van determinar que el conductor detingut circulava a gran velocitat per la C-35 en sentit Llagostera quan en un punt d'obres va fer cas omís a les indicacions de l'operari que el marcava aturar-se. El conductor va xocar contra un con de senyalització, es va desplaçar al carril contrari i va impactar contra un turisme que estava aturat per les obres. El vehicle va sortir de la via i va acabar xocant amb la tanca de protecció.

El detingut, amb antecedents, va passar el mateix dia 6 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.