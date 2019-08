Quatre detinguts a Lloret de Mar per falsificació de targetes de crèdit i estafa

La Policia Local de Lloret de Mar va detenir, aquest dimarts, quatre persones per falsificació de targetes de crèdit i estafa. L'operació es va poder dur a terme gràcies a un avís efectuat pel Gremi d'Hostaleria del municipi. De l'actuació policial, es van treure de circulació diverses targetes doblades i es va intervenir el material informàtic per fer-ho.



«Modus operandi»

En concret, els detinguts havien fet una reserva a un establiment de la vila, a través de la pàgina web de Booking, segons el president del Gremi d'Hostaleria de Lloret, Enric Dotras. Quan els presumptes estafadors van arribar i el personal del local els va demanar la targeta de crèdit, aquests no els la van voler facilitar.

D'aquesta manera, l'establiment va negar-se a allotjar-los i, per precaució, van notificar el fet al Gremi d'Hostaleria.

Amb la difusió, un altre estatge de Lloret va presenciar com tenia hostatjats uns clients que havien utilitzat el mateix modus operandi. Tot i que, en aquest local sí que els havien facilitat l'habitació.

Així és com el Gremi va decidir notificar a la Policia local de Lloret de Mar sobre els fets transcorreguts, per precaució sobre una possible irregularitat.



Actuació policial

Dels sis homes que havien reservat en els establiments i no havien presentat la targeta quan se'ls demanava, els agents en van detenir només quatre. Actualment, el cas està sent investigat per un cas de falsificació de targetes de crèdit i estafa.

Enric Dotras va assegurar que «estan molt satisfets amb l'actuació policial», ja que «van actuar amb gran professionalitat».

D'altra banda, el president del Gremi va explicar que la detenció serveix per donar a conèixer una nova manera de fer dels possibles estafadors i, a més, servirà per avisar el sector hoteler i les persones a qui se'ls ha usurpat la targeta de crèdit.