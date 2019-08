Retiren els pneumàtics abandonats a l'antic circuit de karts de Tossa de Mar

L'abocament incontrolat de pneumàtics de Tossa de Mar comença a ser història. Els propietaris dels terrenys de l'antic circuit de kàrting on els Agents Rurals van trobar fins a 2.500 pneumàtics amuntegats ja els estan retirant d'aquest paratge. El cos d'agents que vetlla pel medi ambient van denunciar el propietari de l'antic equipament pels efectes que té sobre l'entorn natural aquest abocament incontrolat.

Retirada amb un camió

Des de l'Ajuntament de Tossa de Mar asseguren que els residus amuntegats en aquesta zona haurien d'haver desaparegut avui mateix, ja que està previst que l'empresa que els retira -contractada per la propietat- hagi acabat la feina. El procés va començar aquest dilluns i, des de llavors, un camió ha estat traient les restes de la zona, que cal recordar que a més de pneumàtics també hi ha algunes peces i antigues embarcacions que gent de la zona havia decidit anar a deixar en aquest espai en desús.

La propietat és compartida entre dos particulars i la Generalitat, precisen fonts municipals. Segons fonts municipals. Un dels amos de la finca va morir sense deixar testament i la seva part va passar a mans de l'Administració.

Els Agents Rurals van localitzar l'abocament la setmana passada i van denunciar la propietat. Els pneumàtics s'havien convertit en un espai idoni per a la cria dels mosquits tigre i en un focus d'alt risc d'incendi, ja que els pneumàtics són altament combustibles.