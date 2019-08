Blanes organitza una col·lecta per a la investigació contra el càncer

Aquest proper cap de setmana Blanes celebrarà una nova edició de la tradicional col·lecta per recollir fons econòmics destinats a la investigació del càncer, que se celebra cada estiu en aquest municipi. Les dues jornades consecutives tindran lloc tant al matí com a la tarda, organitzades per la Junta Local de Blanes de l'Associació Catalunya Contra el Càncer (AECC).

L'entitat ha fet una crida a la participació perquè, una vegada més, la postulació pugui ser un èxit com ho ha estat en les anteriors edicions. Segons l'Ajuntament, es tracta no tan sols que es facin donacions econòmiques, sinó també que hi hagi voluntaris i voluntàries que donin un cop de mà. Són les que una vegada més s'encarregaran de dur les característiques guardioles a peu de carrer per fer la recapta, o per ajudar a atendre les taules distribuïdes arreu de la vila.