La plataforma Aturem la C-32 denuncia que la constructora segueix treballant

La plataforma Aturem la C-32 ha denunciat, a través de les xarxes socials, que l'empresa responsable de la tala d'arbres a la zona de Sant Pere del Bosc de Lloret de Mar (Selva) ha seguit treballant tot i la suspensió cautelar del projecte. Es tracta d'un solar que estava ple de branques i troncs dels arbres que havien tallat. En el moment de retirar-ho per evitar un possible incendi, han arrencat els arbres que hi quedaven, així com també la vegetació que hi havia.

Ara fa un mes que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es va pronunciar sobre l'ampliació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. Des d'aquell moment, les màquines van haver d'aturar la tala d'arbres que estava fent, però sí que els operaris estan obligats a retirar tots els troncs dels arbres tallats per evitar possibles incendis.