El sector de l'oci nocturn de Blanes demana que s'aixequi el veto horari

Els empresaris i els veïns de la zona d'oci nocturn de Blanes reclamen a l'Ajuntament que es faci efectiva la modificació del veto horari. L'anterior equip de govern va aprovar un decret que obliga les discoteques a tancar a les tres de la matinada -ara a l'estiu, a tres quarts de quatre. El nou equip de govern es va reunir a principis de temporada amb els cossos de seguretat, els empresaris i els veïns per tal d'arribar a un acord per modificar aquest decret, ja que els joves seguien anant a la discoteca i un cop aquesta havia de tancar, es quedaven pel carrer i es creaven aldarulls.

Els empresaris es van comprometre a un seguit de mesures, entre les quals destaquen reforçar la seguretat a les discoteques i incorporar un servei d'autobús que transporti els joves des de la discoteca fins a l'estació per tal que no es quedin al carrer. El compromís dels empresaris, però, no s'ha fet efectiu perquè l'Ajuntament encara no ha aprovat la modificació horària.



Pèrdues significatives

Un dels empresaris del sector de l'oci a Blanes i propietari de la discoteca Arena, Francisco Sánchez, va manifestar en declaracions a Diari de Girona que la «temporada està econòmicament perduda». Segons Sánchez, els guanys s'han reduït un 70% en comparació amb l'any anterior: «Hem perdut gairebé tota la temporada i els touroperadors ens han manifestat que l'any que ve no vendran la destinació de Blanes».

Sánchez va afegir que no entenen per què l'Ajuntament va anunciar la modificació del decret i no l'ha aplicat, i va assegurar que no han rebut «cap explicació» per part de l'equip de govern. L'empresari critica que els bars tanquen a les tres de la matinada i que els joves no paguen els diners de l'entrada a la discoteca perquè al cap de quaranta-cinc minuts han de tancar les portes, un fet que atribueixen que no soluciona res i que únicament els perjudica en l'àmbit econòmic. Tot i les dificultats, Sánchez va dir que no es plantegen tancar les portes: «Nosaltres seguirem obrint durant la temporada d'hivern, l'haurem de potenciar per recuperar-nos econòmicament», va concloure.



Els veïns, cansats

La presidenta de l'Associació de veïns d'Els Pins, Rosa Arnau, va expressar que el veïnat està «cansat» que la situació no canviï, tot i que es va mostrar satisfeta pel reforç del cos de Mossos d'Esquadra: «El problema del merder sol ser els dissabtes i la temporada d'hivern». Arnau va manifestar que a l'estiu també hi ha situacions molestes principalment generades pel soroll. «Hi ha soroll al carrer perquè molts van a la discoteca a les dues i si han de sortir a les quatre, ja no hi entren i es queden al carrer», va apuntar.

Segons la veïna, a l'estiu no es produeixen tants actes vandàlics, a excepció d'episodis puntuals, perquè hi ha més presència policial: «En resum, estem igual que fa uns mesos».

D'altra banda, la presidenta de l'associació de veïns de La Plantera, Antònia Coll, coincideix amb les valoracions de Rosa Arnau. Per Coll, un dels principals problemes és el soroll: «És cert que canvia molt de l'estiu a l'hivern, el que més empipa és el soroll però en general tothom es queixa que enguany hi ha menys turisme». Coll va afegir que estan «allà mateix però, de moment, sembla que no ha empitjorat».

L'alcalde del municipi, Àngel Canosa (ERC), va expressar que tot i la demora des que es va fer l'anunci, «s'està avançant en la redacció del conveni» i va afegir que «espera» que pugui estar finalitzat abans que s'acabi l'estiu.