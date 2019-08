36.400 signatures contra una campanya publicitària amb un ximpanzé de protagonista

La Fundació MONA ha aconseguit que la plataforma de reserves online El Tenedor retiri les campanyes publicitàries protagonitzades per ximpanzés gràcies a la recollida de 36.441 signatures.

Segons va explicar la responsable del departament de Rescat i Rehabilitació de la Fundació MONA, Cristina Valsera, l'entitat animalista se'n va assabentar fa uns dies que la plataforma de reserves havia emès una campanya protagonitzada per una cria de ximpanzé.

Davant aquests fets, van decidir iniciar una recollida de signatures a través de la plataforma Change.org amb la finalitat d'instar l'empresa a retirar o modificar la campanya. Paral·lelament, des de la Fundació es van posar en contacte amb els responsables de la plataforma per tal d'explicar-los les implicacions derivades de l'ús de primats en l'àmbit publicitari i de l'entreteniment. D'aquesta manera, van aconseguir parlar amb els responsables de l'empresa, que ja han retirat l'anunci de les xarxes socials i s'han compromès a no utilitzar més animals en les seves campanyes publicitàries. El Tenedor va utilitzar Twitter per comunicar-ho: «Procedim a retirar la imatge i ens comprometem a no tornar a utilitzar aquest tipus d'imatges en el futur». La plataforma de reserves va assegurar que l'anunci havia passat els controls publicitaris pertinents. Gràcies a la recollida de signatures, l'empresa s'ha compromès a modificar l'anunci i tornar-lo a emetre sense imatges de primats.

Finalment, des de la Fundació van manifestar la seva satisfacció davant la «comprensió» de la plataforma de reserves i van expressar que treballaran per evitar que l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial a Espanya (AUTOCONTROL) -l'ens que regula la indústria publicitaria- no permeti l'ús d'animals salvatges en els anuncis publicitaris.