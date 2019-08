Blanes recull prop de 100 quilos de deixalles en la neteja del fons marí

La platja de l'entorn de la Roca de Sa Palomera ha acollit el matí d'avui dissabte una neteja del fons marí, la primera que es fa després que fa uns dies va finalitzar el 49è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava. El seu objectiu ha estat doble. Treballar en la preservació del medi ambient en general i alhora conscienciar la ciutadana, i netejar aquest racó de Blanes des d'on es llencen els castells de focs del festival pirotècnic.

Justament aquest és un dels indrets més visitats del municipi no tan sols per la seva bellesa natural, sinó també perquè aquí és on comença el territori de la Costa Brava, i així ho testimonia un monument que hi ha enclavat. L'altra objectiu, que l'Ajuntament de Blanes ha activat aquests darrers anys, és netejar tot l'entorn de les restes del material pirotècnic.

L'acció s'ha organitzat des de l'Ajuntament de Blanes amb el suport d'una nova entitat ecologista actualment en formació, 'ESCAMA' (Escamots del Mar) i un grup de voluntaris i voluntàries. En total, han estat treballant desinteressadament una trentena d'homes i dones. La nova associació 'ESCAMA' s'autodefineix com un grup independent que té com a nexe comú la militància en diferents organitzacions ecologistes i l'interès per la defensa i la divulgació del medi marí.



Prop de 100 quilos de deixalles recollides en la neteja



En total, s'han recollit prop de 100 quilos de petits deixalles, un 20% del qual era material pirotècnic del concurs de Focs. D'aquest 20%, un 10% és biodegradable, tal com marca la normativa d'obligat compliment arreu de l'estat espanyol des de fa tres anys. El material s'ha destriat en 7 grans grups per facilitar la feina final d'abocar-ho al respectiu contenidor.

Així, s'ha estructurat en: cartró; plàstic; llaunes i envasos; estris de pesca; material sanitari; vidre; roba i sabates; burilles de cigarretes; tubs i peces d'embarcació; i l'altra tipus de troballes, com per exemple una maleta fotogràfica. Des de l'organització s'ha valorat molt positivament la feina feta, així com la tasca de conscienciació que s'ha pogut fer envers la ciutadania, que s'ha acostat a la carpa on s'estava fent la tria de material interessant-se per l'activitat que s'hi estava fent.

Qui també ha apropat per interessar-se sobre com estava anant la neteja ha estat l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa. El batlle ha agraït a tots els voluntaris i voluntàries –tant de l'entitat 'Escama' com del Departament de Residus i Neteja- que han fet possible l'acció d'avui al matí. D'altra banda, també ha avançat que en les properes campanyes de neteja del fons marí es farà un front comú amb entitats, així com aficionats i professionals del submarinisme per, des de l'Ajuntament, organitzar una acció conjunta encara més ambiciosa.



Una 30ena de persones amb equips de treball submarins i en superfície



La trentena de persones que han actuat avui de voluntàries i voluntaris s'han repartit en dos grups de treball principals: un de subaquàtic que s'ha encarregat de la recollida de residus al fons del mar, i un altre de superfície –educadores i voluntàries del Servei de Residus i Neteja municipal- que han donat assistència als submarinistes, han informat i sensibilitzat respecte la necessitat de preservar aquest entorn natural, i han fet la tria del diferent material

Com ser habitual en aquest tipus d'accions, s'han trobat residus insòlits com ara una maleta fotogràfica de grans dimensions amb cubetes de gelat al seu interior, trossos d'embarcació, hams de pesca esportiva, canonades flexibles de plàstic, pantalons, samarretes i bambes, per citar-ne alguns

A mesura que s'anaven recollint les deixalles, s'han destriat per dipositar posteriorment als respectius contenidors. Per això, s'ha comptat amb el material facilitat pel Servei de Residus i Neteja de l'Ajuntament de Blanes, que ha aportat els contenidors de selecció de deixalles, i per últim un camió de recollida de l'empresa de neteja NORA ho ha anat a abocar al seu lloc corresponent.