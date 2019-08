Un camió bolca, perd la càrrega i fa tallar l'Eix més de tres hores

Un camió va bolcar dijous al vespre a l'Eix Transversal i va acabar perdent la càrrega. Aquest accident de trànsit va obligar a tallar la C-25 a Santa Coloma de Farners, en els dos carrils en direcció a Girona durant més de tres hores. El conductor del vehicle va resultar ferit lleu i va ser evacuat a un centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del sinistre viari.

L'accident de trànsit va consistir en què un camió carregat amb sacs de sal va fer una sortida de via, va xocar amb la barrera new jersei lateral, va bolcar i va perdre la càrrega al mig de la via. Arran dels fets, la via va haver d'estar tallada fins que els serveis d'emergències van acabar la feina. Els Bombers van haver de retirar l'escampall de sacs d'un tipus de sal però també gasoil de la carretera, ja que el dipòsit de carburant arran de l'accident va fuitar. Una de les rodes del vehicle també va cremar. Aquest sinistre viari va tenir lloc quan passaven pocs minuts per un quart de nou del vespre de dijous, a l'altura del quilòmetre 216 de la C-25, a l'altura de Santa Coloma de Farners i en sentit Girona. Va obligar a tallar la carretera en aquesta direcció i, a més, es van registrar retencions d'un quilòmetre de longitud, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

A causa del succés, els Mossos van desviar el trànsit per la sortida 201 de l'Eix, que correspon a la d'Arbúcies i Sant Hilari (GI-550). El tall de via es va aixecar pels volts de tres quarts de dotze de la nit. Una grua es va encarregar de retirar el vehicle de la via i a un quart de tres de la matinada, la situació viària es va donar del tot normalitzada.