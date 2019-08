Ocupen una finca a Riudellots de la Selva per guardar-hi animals

Un grup de veïns de Riudellots de la Selva ha destapat l'ocupació d'una finca on guarden animals. El veïnat es va assabentar dels fets a principis de setmana, quan es van trobar un cavall al bell mig de la carretera. Les persones que el van rescatar també tenen cavalls, van poder calmar a l'animal i van comprovar que estava ferit d'una pota. Aleshores, van trucar als Mossos d'Esquadra i als Agents Rurals per tal d'identificar-ne el propietari, i aquests van veure que l'animal residia en una finca on hi havia més animals de granja: gallines, xais i algun gos. Aleshores van veure que hi hauria un home que, per causes que es desconeixen, hauria ocupat el recinte per guardar-hi aquests animals.



La finca

La finca ocupada es troba a prop de la carretera N-II, a la zona de «la Pequenya» i és propietat d'una família que va ser avisada pels mateixos veïns que van trobar el cavall. Aquests, alertats per l'estat de salut de l'animal, van avisar els Agents Rurals, que es van desplaçar fins al lloc per tal de comprovar l'estat de salut d'aquests.

Les fonts municipals consultades van assegurar que la família propietària de la finca –es tracta d'un conjunt de barraques situades dins un solar– s'ha posat en contacte amb els Mossos d'Esquadra per tal d'efectuar la denúncia. D'altra banda, l'alcaldessa del municipi, Montserrat Roura, va confirmar els fets i va matisar que la propietat estava «mig abandonada». L'Ajuntament va ser contactat pels particulars de la finca però en tractar-se d'una propietat privada no hi pot intervenir i els van emplaçar cap als Mossos d'Esquadra, que estan tramitant la denúncia dels fets. Els veïns van expressar la seva preocupació per l'estat dels animals que, de moment, no han estat decomissats i continuen allà mateix després de les comprovacions dels Agents Rurals.

El darrer rescat d'animals a la província de Girona es va produir a finals de juliol, quan la Fundació Santuari de Gaia del Ripollès va denunciar un home per maltractament animal a Bescanó.