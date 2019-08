Voluntaris recullen 100 quilos de deixalles del fons marí de Blanes

Una trentena de persones van participar ahir en la neteja del fons marí de Blanes. En total, aquests voluntaris van recollir uns 100 quilos de deixalles de petites dimensions.

Prop d'un 20% dels residus eren restes provinents de la 49a edició del Concurs Internacional de Focs Artificials que es va celebrar a la capital de la Selva marítima fa uns dies.

D'aquest 20 per cent provinent del concurs de focs d'artifici, una part és biodegradable, tal com marca la normativa que obliga les empreses i els ajuntaments. El material es va destriar en set grups per tal de facilitar la feina final d'abocar-ho al respectiu contenidor. Així, les restes es van estructurat en cartró, plàstic, llaunes i envasos, estris de pesca, material sanitari, vidre, roba i sabates, burilles de cigarretes, tubs i peces d'embarcació.

Qui també es va apropar per interessar-se sobre com estava anant la neteja va ser l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i és que l'acció estava promoguda pel consistori i l'entitat ecologista ESCAMA. El batlle va agrair a tots els voluntaris i les voluntàries que van fer possible l'acció d'aquest dissabte. D'altra banda, també va avançar que en les properes campanyes de neteja del fons marí es realitzarà un front comú amb entitats, així com aficionats i professionals del submarinisme per, des de l'Ajuntament, organitzar una acció conjunta encara més ambiciosa.