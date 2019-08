Recullen uns 100 quilos de brossa del paratge del Vilar

El grup d'activistes de la plataforma que denuncia el prolongament de l'autopista C-32 entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar -coneguda com la plataforma Aturem la C-32- va recollir dissabte uns 100 quilos de brossa dels paratges del Vilar i Sant Pere del Bosc. En total, un grup format per una trentena de persones es va organitzar per netejar l'entorn on s'estaven duent a terme els treballs de prolongament de l'autopista. Entre les restes de residus recollits, els ecologistes van trobar matalassos, plàstics, metalls, bosses d'escombraries i fins i tot un futbolí. La neteja es va allargar aproximadament tres hores.

Des de l'entitat es van mostrar satisfets per les tasques realitzades però «decebuts» per la quantitat de brutícia llançada al bosc: «Quina vergonya el que vam treure del bosc». El grup d'integrants del col·lectiu de defensa i conservació dels espais verds que ha paralitzat les obres de la C-32 va subratllar la necessitat de protegir l'entorn: «Aquests paratges, rics en àmbit natural i patrimonial, tenen una riquesa que ens volen prendre». L'ens va subratllar la necessitat de «continuar» fent actuacions per tal d'evitar la degradació dels boscos i l'entorn natural: «Seguirem protegint el bosc de l'incivisme i de l'especulació!», van destacar.



Les obres de la C-32, aturades

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va paralitzar les obres de l'autopista C-32 a mitjan mes de juliol en considerar que hi havia una manca de garanties ambientals.

Els ecologistes calculen que els treballs que s'han efectuat per construir l'autopista han suposat la tala d'entre 8.000 i 10.000 arbres. D'altra banda, es mostren especialment preocupats per l'estat de les rieres que hi ha en els paratges i apunten que per reparar l'ecosistema caldria «replantar i treure tota la sorra acumulada que impedeix el pas de l'aigua».