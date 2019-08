Sant Hilari impulsa un projecte per recuperar els noms antics de les cases

L'Ajuntament de Sant Hilari ha impulsat un nou projecte que té per objectiu recuperar els noms de les cases tal com eren conegudes en el segle passat. La iniciativa té la finalitat que els noms antics no quedin en l'oblit. Segons va apuntar el consistori, aquesta és una «bona manera» de preservar la història del poble i el seu patrimoni social. Amb aquest projecte, el municipi també té la intenció d'ensenyar a les noves generacions els orígens de les cases i els masos que conformen el poble.



Una quarantena d'implicats

El batlle del municipi, Joan Ramon Veciana, va explicar que amb la intenció de recuperar la memòria històrica del poble a través de la recuperació dels noms originals de les cases van enviar un centenar de cartes a veïns del centre del municipi per explicar-los el projecte i preguntant-los si volien una placa de ceràmica amb la inscripció del nom original de casa seva. De moment una quarantena de persones s'han sumat a la iniciativa: «Esperem que engresqui més veïns per poder fer una segona fase». De moment s'han començat a col·locar les plaques pel centre del poble, i tot seguit se seguirà pels barris de Petrinxo, l'Hospital i el Serrat. El consistori també ha fet una crida per tal que aquells interessats a recuperar el nom original de les seves cases i que no hagin estat contactats ho puguin comunicar. L'alcalde va explicar que tot plegat va sorgir fa quatre anys: «Ho portàvem en el nostre pla de mandat amb ganes de revaloritzar la història i el patrimoni». Segons Veciana, per començar amb la iniciativa van comptar amb un hilarienc de 90 anys amb qui es van passejar pels carrers del poble: «Vam agafar un senyor del poble que té 90 anys i vam fer una volta on va recordar un centenar de noms de cases». Gràcies a ell van contactar amb els primers veïns.

Explica l'alcalde que la iniciativa «ha tingut molt bona rebuda», perquè permet iniciar converses entre els veïns del poble i ensenyar la història del municipi als més joves a través dels noms originals. «Veiem molta gent contenta perquè posa el nom a la casa i alguns cops és el cognom d'algun familiar que ja no hi és. És una bona manera de recordar la història familiar i del poble», conclou Veciana.