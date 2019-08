Santa Coloma realitza tasques de manteniment als centres escolars

La brigada d'obres de Santa Coloma de Farners està realitzant tasques de millora en els centres escolars del municipi. Segons l'Ajuntament, s'ha aprofitat el període vacacional per fer treballs de manteniment per poder començar el proper curs en condicions «òptimes». Les tasques que es realitzen formen part de les peticions que fa la direcció del centre i que cada estiu la brigada atén en funció de les demandes.

Algunes de les tasques que s'estan fent són, per exemple, a l'entrada de l'escola Sant Salvador, on s'està col·locant paviment de pedra a l'entrada de les instal·lacions per evitar ensopegades, ja que fins ara les peces existents estaven desnivellades. Un cop feta la reparació, també s'hi col·locarà una estora. Al mateix centre també es fan treballs de manteniment a la teulada.