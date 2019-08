Concentració a Blanes en contra de la violació que es va produir al municipi

Més de 200 persones s'han concentrat a la una del migdia davant de l'Ajuntament de Blanes (Selva) en contra de la violació que es va produir al municipi la matinada del dissabte al diumenge. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest per part de l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, en què ha condemnat "qualsevol classe de violència masclista". A més l'alcalde ha reclamat que des de les institucions donin una "resposta ferma i urgent" per lluitar contra tota classe d'agressions a les dones. Posteriorment s'ha fet un minut de silenci en què hi han participat els regidors i l'equip de govern de l'Ajuntament de Blanes, així com representants dels cossos de seguretat de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Canosa també ha avançat que tots els portaveus decidiran "de forma unànime" si el consistori es persona en el cas.