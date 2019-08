Detenen a Lloret dos lladres que van arrossegar un turista i li van robar 70 €

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dos joves que van agafar un turista pel coll a Lloret de Mar, el van fer anar per terra i li van robar 70 euros. Els fets van tenir lloc la matinada de divendres passat. Llavors, una patrulla de paisà que feia vigilància per la zona d'oci nocturn va veure com els dos nois seguien la víctima i va decidir vigilar-los, davant la sospita que el volien robar.

Al cap de poca estona, i aprofitant que es trobaven en un carrer on hi passava poca gent, els dos lladres van abraonar-se damunt del turista, li van prendre els diners i van marxar corrents.

La patrulla els va poder interceptar al cap de pocs metres, quan ja es trobaven a la zona de la platja, i els va detenir per un delicte de robatori amb violència i intimidació a la via pública. Després de passar a disposició judicial, els dos joves, que tenen 19 i viuen a Salt i a Girona, han quedat en llibertat provisional.

Quan els policies van pensar que podia passar alguna cosa, la matinada del 9 d'agost, els tres joves es trobaven en un carrer amb poca afluència de gent. Davant la sospita que els dos joves poguessin voler cometre un robatori, els mossos van decidir fer un seguiment discret a distància. I al cap de poca estona, la patrulla va confirmar allò que ja pensava. Un dels dos nois es va apropar al turista per darrere, el va agafar pel coll i el va llançar al terra. I l'altre, quan la víctima ja havia caigut, li va regirar les butxaques i li va robar diversos bitllets.

Els lladres van fugir corrents, però no comptaven que els Mossos ho havien vist tot. La patrulla va posar-se a perseguir-los i van aconseguir interceptar-los al passeig Agustí i Font, davant de la platja.

Els agents van escorcollar els dos lladres, van recuperar els 70 euros que acabaven de robar-li al turista i els van retornar a la víctima. Després, es van endur els dos joves detinguts per un delicte de robatori amb violència i intimidació a la via pública.

Els dos lladres tenen 19 anys, són marroquins i viuen a Girona i Salt. A més, un d'ells ja acumula nombrosos antecedents per fets similars. L'endemà, els lladres van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Blanes. Després de declarar davant del jutge, han quedat en llibertat.