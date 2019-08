Una dona mor atropellada mentre caminava per l'A-2 a Riudellots

Una dona va morir ahir atropellada per un camió mentre caminava per l'autovia A-2 en el tram que discorre pel terme municipal de Riudellots de la Selva. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís pocs minuts després de les tres de la matinada, al punt quilomètric 707 d'aquesta autovia.

Segons van explicar els Bombers de la Generalitat, el camioner va sentir un cop i va aturar el vehicle per tal de comprovar-ne l'estat. Va aturar el vehicle i va veure el cos de la dona estès a terra. La víctima anava acompanyada d'un gos que va quedar il·lès.

Per ara, els Mossos no han pogut identificar la víctima, ja que aquesta estava indocumentada. Arran de l'atropellament, es van activar tres patrulles del cos dels Mossos, dues dotacions dels bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida.



Investigar els motius

El cos de Mossos explica que estan investigant les causes de l'accident. El Servei Català de Trànsit (SCT) va informar a principis d'aquest mes que els accidents mortals provocats per l'excés de velocitat han augmentat un 18% i, en aquest sentit, els Mossos i la Policia Local han incrementat els controls intensius.