Tres detinguts a Blanes per violar repetidament una turista holandesa

Una turista holandesa d'uns vint anys ha denunciat haver estat violada per tres homes a Blanes. Els fets s'haurien produït la matinada de diumenge passat, 11 d'agost. Fonts policials consultades ahir per Diari de Girona van explicar que un veí va localitzar la jove desorientada i seminua, a primera hora del matí de diumenge, a l'entrada d'un edifici del centre del municipi. Aleshores, la víctima, que amb l'ajuda del veí va aconseguir trucar al 112, va relatar a la policia que tres homes l'haurien abordat i violat primer en un parc i posteriorment en un pis de la Rambla de Joaquim Ruyra, d'on hauria pogut escapar pel seu propi peu.

Després de prestar declaració davant la policia, la víctima va ser atesa pels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) i posteriorment va ser traslladada a l'hospital de Calella. Segons les fonts consultades, fins al domicili on s'hauria produït l'agressió s'hi van desplaçar primer agents de la Policia Local, que van procedir a la detenció de dos dels tres sospitosos, dos nois de 19 anys i nacionalitat cubana, residents a Blanes i que es trobaven a l'interior del pis.

Posteriorment van traslladar el cas als Mossos d'Esquadra, que van efectuar la detenció del tercer sospitós la tarda de diumenge, unes hores després que la víctima denunciés l'agressió. Es tracta d'un home de 54 anys, que també té la nacionalitat cubana i que és veí d'Arenys de Mar. Fonts dels Mossos d'Esquadra van confirmar la denúncia i la presumpta agressió. Als sospitosos se'ls atribueixen delictes d'abús sexual amb penetració. Els tres detinguts van passar ahir a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes. Després de prendre'ls declaració, el jutge els va deixar en llibertat provisional sense fiança, els va retirar el passaport, els va prohibir sortir del país i els impedeix apropar-se a menys de 500 metres de la víctima, així com mantenir-hi cap tipus de comunicació.



Altres casos

Els darrers dos casos de violacions múltiples dels quals es tenia constància a Girona fins ahir es van produir entre els anys 2016 i 2018. Un va tenir lloc a la ciutat de Girona i l'altre, a la Bisbal d'Empordà. El de Girona va tenir lloc el 21 de gener de 2017 i va ser una violació que, segons la denunciant, va ser perpetrada per tres homes a sota d'un pont de l'Onyar. Dos dels suposats agressors van poder ser detinguts pels Mossos d'Esquadra, i al tercer no se'l va identificar. L'altre cas de violació va passar a la Bisbal d'Empordà, el maig del 2018. Els agressors haurien estat cinc adolescents que haurien violat una menor de 12 anys en una fàbrica abandonada del poble. Per poder abusar de la nena, el grup va amenaçar-la de difondre una fotografia seva despullada. Van agredir-la durant un mes, segons va denunciar l'afectada.

Els cinc adolescents van ser identificats i els Mossos van detenir-ne dos d'entre 14 i 18 anys per coaccions i agressió sexual, ja que la resta no tenien 14 anys i no podien ser imputats. També es va denunciar un cas d'agressió sexual en grup la revetlla de Sant Joan del 2018, a Palamós.