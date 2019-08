Centenars de blanencs surten al carrer per rebutjar la violació en grup d'una noia

L'Ajuntament de Blanes ha anunciat que estudiarà la possibilitat de presentar-se com a acusació particular en el judici del cas de la violació masclista produïda la matinada del diumenge a la localitat. Diumenge passat una turista holandesa d'uns vints anys d'edat va denunciar que tres homes, dos de 19 i un de 54 anys, van agredir-la sexualment en un parc del municipi, primer, i en un pis del carrer Joaquim Ruyra, després, tal com va avançar ahir el Diari de Girona. Es dona la circumstància que el primer que va atendre la víctima va ser l'alcalde, Albert Canosa, que va trobar-se la noia «desorientada», «espantada» i seminua al replà de l'edifici on viu. Ahir, uns 350 blanencs van participar en les dues concentracions de protesta convocades per l'Ajuntament, per demanar una «resposta ferma i urgent» als casos de violència masclista. La primera protesta va tenir lloc al migdia i va reunir unes 200 persones a la plaça de l'Ajuntament; la segona es va fer a les set de la tarda, també davant de la casa consistorial.

En les dues concentracions, els blanencs van expressar el més profund rebuig a «qualsevol classe de violència masclista» i van voler transmetre el seu suport a la jove turista que va patir l'agressió masclista de diumenge, assenyalen fonts fonts municipals.

En aquest context, Canosa ja va avançar que «s'avaluarà la possibilitat» que l'Ajuntament exerceixi d'acusació particular en el cas. La decisió, van precisar fonts municpals, es prendrà «de comú acord amb la resta de forces polítiques» i en el decurs de la propera Junta de Portaveus prevista per d'aquí a uns dies.

La víctima va denunciar els fets el diumenge al matí, després que Canosa la trobés «desorientada, espantada i amagada» a la porta del veí. El mateix alcalde va ser qui va contactar amb la Policia Local de Blanes perquè s'iniciés tot el protocol d'assistència, se li prengués declaració i se l'acompanyés a l'Hospital Comarcal de Calella, per fer-li un reconeixement mèdic.



Dues concentracions

Inicialment, ahir, l'Ajuntament havia convocat una única concentració al migdia; això no obstant, explica el regido d'En Comú Podem a l'oposició, Jordi Urgell, molts veïns van contactar amb els grups municipals per telèfon expressant la seva voluntat de participar en la protesta, però que no hi podien prendre part qüestions d'horari. Finalment, l'Ajuntament va decidir convocar una segona trobada per rebutjar el cas de violència masclista ocorregut el cap de setmana passat al municipi a les set de la tarda, també davant de la casa consistorial. D'aquesta manera, «tota la ciutadania tenia l'oportunitat de mostrar el seu suport cap a la víctima», explica Urgell. La concentració del migdia va aplegar més de 200 persones, mentre que unes 150 persones van prendre-hi part al vespre.

Els dos actes van començar amb un declaració institucional contra la violència masclista, que va llegir l'alcalde, que va estar acompanyat per altres membres del consistori.

Feta «la més enèrgica condemna contra la violència masclista», i expressada la «solidaritat amb la víctima en particular i amb totes les dones víctimes», l'alcalde va recordar que la violència masclista «no és un problema de les dones, sinó que és un problema de tothom».

El batlle considera que aquests casos «es poden erradicar» i, en aquesta línia, va assegura que el consistori seguirà «lluitant per eliminar aquesta problemàtica tan alarmant».