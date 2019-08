Un estudi topogràfic sobre la MAT desperta recels a Santa Coloma

Un grup de veïns de Santa Coloma protesta per la realització d'un estudi topogràfic que ressegueix el traçat de la línia elèctrica de molt alta tensió (MAT). Els veïns asseguren que els encarregats d'aquest estudi -contractats per Red Eléctrica- han entrat en finques particulars sense permís i han marcat amb estaques de fusta els punts on haurien d'anar les torres d'alta tensió.

Una veïna de Santa Coloma que té una finca al costat de la riera de Canadell, Lourdes Clapés, va explicar ahir en declaracions recollides per Diari de Girona que fa cosa de cinc dies es va trobar un tros de bosc desbrossat: «Això és una finca particular i nosaltres sempre ens hem negat a deixar que posin aquí la MAT. Algú va venir sense el nostre consentiment i va posar unes estaques de fusta a terra, en un espai que sembla que correspon a una torre d'alta tensió». Clapés va afegir que la zona on van trobar les marques de fusta està situada darrere d'un bosc de pins de la seva propietat on «hi han desbrossat un tros de bosc, han tret branques i han malmès els arbres».

Clapés i altres veïns afectats s'han posat en contacte amb la plataforma No a la MAT per denunciar els fets, així com amb la delegació del Govern de Girona i l'Ajuntament de Santa Coloma.



Reunió d'urgència

La plataforma No a la MAT de la Selva va celebrar dimarts al vespre una reunió d'urgència per parlar sobre com afrontar aquests fets. Segons els activistes, l'empresa de Red Eléctrica ha intentat aprofitar el mes d'agost per avançar feina: «Esperaven trobar-nos adormits però la resposta que hem tingut és molt bona».

Els activistes recorden que contra el Ramal de Riudarenes hi ha aprovats un informe desfavorable per part del Departament d'Empresa de la Generalitat, així com un posicionament contrari del Congrés en una Proposició No de Llei (PNL) que instava el Govern central a paralitzar de forma immediata l'execució del projecte de ramal entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes de la línia de la MAT Vic-Bescanó.

Segons el portaveu de la plataforma, Ernest Morell, la reunió -que va aplegar un centenar de persones- va posar els veïns en coneixement dels treballs que s'han realitzat. Preocupats pels nous moviments als entorns de Santa Coloma, dimarts es van organitzar en grups i ahir van rodejar els voltants de les zones que han aparegut marcades per tal d'esbrinar si s'ha realitzat cap mena d'operatiu més relacionat amb el ramal de la MAT: «Ens hem repartit per tota la zona del ramal, des de la pradera del Bou i la serra del Corb fins a Sils». Segons Morell, el següent pas de la plataforma consistirà a instar els partits polítics que es van comprometre a aturar el projecte -com ara el Partit Socialista, Junts per Catalunya o Esquerra Republicana- perquè pressionin els seus respectius òrgans amb la finalitat d'aconseguir compromisos polítics.

D'altra banda, des de la plataforma van assegurar que ja han localitzat la meitat de les torres del ramal senyalitzades amb les estaques corresponents, en total gairebé una vintena, i van subratllar que es posaran en contacte amb Red Eléctrica per demanar més explicacions.



La versió de Red Eléctrica

La companyia Red Eléctrica declara que no s'han realitzat «cap mena» de treballs que impliquin o estiguin relacionats amb la MAT a Santa Coloma. Fonts de la companyia van declarar ahir que les actuacions realitzades al terreny corresponen a un estudi topogràfic: «Senzillament es tracta d'una empresa subcontractada que té un contracte marc segons el qual periòdicament realitza estudis topogràfics sobre el terreny per comprovar la viabilitat dels espais on s'ha fet una planificació elèctrica». Les mateixes fonts van al·legar que en cas que es realitzi una obra relacionada amb el ramal de la MAT primer s'informaria els pertinents ajuntaments.

Des de Red Eléctrica no van respondre quina és l'esmentada empresa que ha fet l'estudi ni tampoc per quins motius no va comunicar als particulars la seva arribada. La companyia, però, considera que el ramal que passa per Santa Coloma és una infraestructura necessària: «Serà imprescindible per millorar les connexions de l'AVE de Girona amb França», van concloure.



Reunió institucional

La plataforma No a la MAT es va reunir ahir a la tarda amb representants de totes les forces polítiques dels ajuntaments de Santa Coloma, Sils i Riudarenes. La trobada es va celebrar a l'ajuntament de Santa Coloma i els activistes van traslladar als governs municipals la seva inquietud respecte als treballs que s'han realitzat a la zona.

L'alcaldessa de la capital selvatana, Susagna Riera, va assegurar que totes les forces municipals s'han posat d'acord per actuar de manera conjunta: «Estem totalment en desacord amb l'actuació que s'ha realitzat i estarem tots vigilant que no vagin a més i que no ho vulguin legalitzar amb cap mena de permís». Des del consistori sospiten que la companyia no tenia els permisos necessaris per part de l'Estat per realitzar aquests treballs i critiquen que ho hagin fet sense demanar permís ni als ajuntaments ni als particulars: «Potser fa anys tenien permisos però estem intentant esbrinar si encara tenen vigència. Sigui com sigui cal actuar de manera conjunta i treballarem perquè així sigui».

Finalment, Riera va reconèixer que hi ha una manca de potència elèctrica al territori però va insistir que existeixen alternatives més sostenibles i que no «destrueixen» el territori: «Pensem que aquesta potència es pot aconseguir amb altres tipus d'energia i que no caldria fer aquesta obra que destrueix el patrimoni de la Selva».