Detingut per robar mòbils d'alta gamma als turistes a Lloret de Mar Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 20 anys que es dedicava a robar mòbils de gamma alta als turistes a la zona d'oci nocturn de Lloret de Mar. La policia el va enxampar la matinada de dimarts, quan feia poc que havia sostret quatre aparells. El noi, que és de procedència marroquina, va amagar els telèfons dins d'una jardinera quan va veure que una patrulla l'estava observant. Però ja era massa tard. Els Mossos van identificar-lo, van recuperar els mòbils d'entre els arbustos i el van detenir per un delicte de furt. Després de passar a disposició judicial, el lladre –que té antecedents- ha quedat en llibertat provisional. La policia ja ha retornat tots els mòbils als seus propietaris.

La detenció va tenir lloc la matinada d'aquest 13 d'agost. Una patrulla dels Mossos que vigilava amb cotxe la zona d'oci nocturn de Lloret de Mar va veure un jove assegut en unes jardineres. Quan el noi va veure el vehicle patrulla es va sorprendre, es va posar nerviós i va intentar desfer-se d'alguna cosa amagant-la entre les plantes.

La patrulla va aturar el cotxe i es va apropar al jove per identificar-lo i veure què havia ocultat. A dins la jardinera, entre els arbustos, van trobar-hi quatre mòbils de gamma alta. El jove va intentar tirar pilotes fora, fent veure que no sabia d'on havien sortit els aparells.

Però els Mossos, després de fer algunes gestions, van descobrir els que els havia robat tots aquella mateixa nit. El lladre passejava per la zona d'oci nocturn, pels bars i discoteques que hi ha l'avinguda Just Marlés i als carrers adjacents. Quan veia turistes a l'exterior dels locals que estaven despistats, ho aprofitava i els prenia els telèfons.

Els agents van detenir el noi per un delicte de furt. El lladre, que té 20 anys, és de nacionalitat marroquina i no li consta domicili conegut, ja té antecedents per fets similars. Aquest dimecres, va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Blanes (Selva). Després de prendre-li declaració, ha quedat en llibertat provisional.