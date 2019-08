Un incendi en una granja de Riudellots crema 8.000 m2 de bales de palla

Un incendi declarat ahir al migdia en una granja de Riudellots de la Selva va cremar 8.000 m?2; de bales de palla, pneumàtics i maquinària agrícola. Les flames anaven acompanyades d'una columna de fum negre que es podia veure des de diverses poblacions veïnes, i que va provocar l'aparició de moltes fotografies que documentaven l'incendi a les xarxes socials.

Segons va explicar el propietari, Joaquim Tulsà, a Diari de Girona, el foc es va encendre molt ràpidament en un lapse de temps de mitja hora mentre era al seu habitatge, que es troba dins de la finca. «Vaig entrar a casa i poc després em van avisar. En sortir vaig veure que hi havia foc a quatre zones separades per 40 o 50 metres de distància: al cobert, en dues palleres, i en un tractor i un remolc. Costa de creure que s'hagi pogut desplaçar», observa. Per aquest motiu no descarta que es tracti d'un incendi provocat.

Les bales cremades constituïen les reserves de farratge de tot l'hivern de la granja, que estaven repartides en 4.000 m?2; al cobert i en diverses piles exteriors. També un tractor i un remolc han quedat cremats i, de moment, Tulsà no s'atreveix a quantificar les pèrdues patides.

Fins a 10 dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers de la Generalitat van treballar per extingir l'incendi, que a quarts de quatre de la tarda es va aconseguir controlar, ajudats per la pluja que va caure. Tot i això, durant la tarda i la nit van seguir inundant la zona per evitar que guspires retingudes dins les bales revifessin el foc.

L'alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura, va visitar el lloc dels fets i va apuntar que aquest és el tercer incendi que pateix el municipi aquest estiu (dos s'han produït a la finca de Tulsà). L'anterior va ser causat per un problema de fermentació amb el farratge, i en aquest cas va cremar 100 m?2; de bales.