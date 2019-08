Lloret expedienta cinc botigues per llogar patinets elèctrics sense complir la normativa de seguretat

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) obrirà expedient a cinc botigues per llogar patinets elèctrics sense complir la normativa de seguretat. L'expedient arriba després que la Policia Local inspeccionés els locals, els aixequés una acta per infracció i comissés fins a dinou d'aquests vehicles (que tenen una capacitat superior als 1.000 watts). El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, explica que si l'expedient sancionador obert per Serveis Jurídics acaba amb multa, l'import pot estendre's "dels 10.000 als 100.000 euros". "Parlem de vehicles que poden assolir una velocitat alta, assimilable a un ciclomotor superior, i comportar un risc per a la seguretat; per aquest motiu és primordial complir amb la normativa", assegura.

La Policia Local de Lloret de Mar ha aixecat acta a aquestes cinc botigues que llogaven patinets elèctrica amb una capacitat superior als 1.000 watts sense complir les obligacions administratives i de seguretat. Durant les inspeccions, a més, els agents van comissar dinou d'aquests vehicles.

El regidor de Seguretat Ciutadana ha dit que "des de Serveis Jurídics iniciarem uns expedients sancionadors i les multes, si arriba el cas, poden anar dels 10.000 als 100.000 euros". Jordi Sais explica que aquests patinets, per la seva configuració, pes i potència elèctrica, poden "assolir una velocitat alta, assimilable a un ciclomotor o superior" i comportar "risc per a la seguretat de les persones".

"Per aquest motiu és primordial que tant els propietaris d'aquests lloguers com els conductors compleixin tota la normativa, de la mateixa manera que es demana a qualsevol altre vehicle abans d'autoritzar-lo a circular", ha afegit el regidor. I ha puntualitzat que, precisament, aquesta obligació s'ha de tenir "especialment" en compte "quan es tracta del lloguer".

L'Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar al ple de febrer la nova ordenança de ginys elèctrics al municipi. La normativa municipal exigeix que les persones que condueixin patinets elèctrics vagin documentades i que, com a mínim, entre un i altre vehicle es deixi una distància de 50 metres. L'ordenança també fixa obligacions per a l'empresari: li exigeix que informi als clients de la nova regulació i que vetlli perquè aquells qui lloguin els patinets tinguin una mínima habilitat a l'hora de fer-lo anar.