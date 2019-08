Pas endavant cap al futur camí de ronda entre Lloret i Fenals

Un caminet al costat de la platja de Fenals per on passarà el camí de ronda, ahir.

Un caminet al costat de la platja de Fenals per on passarà el camí de ronda, ahir. david aparicio

El projecte per a la construcció del camí de ronda entre la platja de Fenals i la platja de Lloret de Mar és gairebé una realitat. En cas que la Generalitat l'aprovi definitivament –actualment es troba en fase d'esmenes– l'obra es podria licitar a la tardor.

El pla per fer aquest tram del sender que discorre per la costa no és nou. De fet, és un refregit del que es va presentar l'any 2004, aleshores sota l'alcaldia del convergent Xavier Crespo. La manca de fonts de finançament, però, va impedir que fos una realitat fa una dècada. El juliol del 2017 el Departament de Territori de la Generalitat va tornar a encarregar la realització de l'estudi i el passat 2 d'agost va entrar en fase d'exposició pública de trenta dies hàbils.



Tres tams d'obres

Segons detalla el projecte, les obres del traçat tindrien un cost de 733.038 euros i es dividirien en tres fases: un primer tram que enllaçaria la platja de Lloret amb cala Banys, un segon tram per unir cala Banys amb el castell de Sant Joan i un darrer tram per unir el castell amb la platja de Fenals.

L'objectiu del projecte consisteix a crear un camí que permeti la connexió entre les dues platges i que faciliti l'accés als punts d'interès que hi ha a la zona –com el castell de Sant Joan. Per aquest motiu, el tram pretén recuperar alguns traçats històrics del camí de ronda els quals havien quedat esborrats per la naturalesa. En la redacció de l'estudi es destaca el plantejament de l'obra amb «el mínim impacte ambiental i amb la intenció de no realitzar més actuacions de les estrictament necessàries». D'altra banda, fonts de l'Ajuntament asseguren que el projecte de recuperació, millora i creació d'aquest camí significarà una aportació important a l'oferta d'activitats turístiques de la zona i afegeixen que, un cop licitada, l'obra es podria enllestir en el termini d'un any.

Les expropiacions

Tal com s'ha plantejat, el projecte implica l'afectació de cinc terrenys que són considerats «d'expropiació necessària». Tres d'ells són propietat de l'Ajuntament de Lloret però dos són de titularitat privada, una de les finques és de 1.500 metres quadrats. El quart tinent d'alcalde del municipi, Jordi Sais, va assenyalar ahir en declaracions a Diari de Girona que els propietaris privats no volen expropiar les finques: «No volen fer signar la cessió de pas, un dels dos propietaris ho té obert però l'altre no». Sais va afegir que «s'han començat els processos per fer aquesta expropiació i fer seure els propietaris de les parcel·les afectades per negociar amb ells i no recórrer als expedients d'expropiació». Finalment, el dirigent va destacar que l'obra està finançada a tres bandes entre l'Ajuntament, la Diputació de Girona i la Generalitat en el marc del Pla Operatiu de Renovació de Lloret. Segons Sais es tracta d'un «projecte clau per tal de donar valor a l'espai natural a la nostra costa i entenem que posarà en valor el que la gent pugui anar caminant per un traçat que respecta l'entorn natural».