Detingut per robar mòbils d'alta gamma a turistes de Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra van detenir un jove de vint anys com a presumpte autor d'un furt múltiple. Fonts policials van apuntar ahir en un comunicat que els fets es van produir la matinada del 13 d'agost quan uns agents de seguretat ciutadana que feien tasques preventives a la zona d'oci de Lloret van veure el sospitós assegut en unes jardineres i que amagava alguna cosa entre les plantes.

Els agents, motivats per l'actitud inquieta del jove, es van apropar per identificar-lo i van comprovar que havia amagat quatre telèfons mòbils d'alta gamma entre la vegetació de la jardinera. L'acusat va assegurar que no tenia res a veure amb els telèfons, però en fer les comprovacions pertinents, els Mossos van comprovar que tots els aparells havien estat sostrets feia poc a turistes mentre estaven a la zona d'oci de l'avinguda Just Marlés, en la zona de bars i discoteques.

Davant d'aquests fets, els agents dels Mossos d'Esquadra van procedir a la detenció del jove -un home de nacionalitat marroquina i amb domicili desconegut- i van retornar tots els mòbils sostrets als seus legítims propietaris.

El detingut, que segons els Mossos té antecedents, va passar a disposició judicial al Jutjat de guàrdia de Blanes, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.

Els Mossos recomanen que en zones d'oci o d'afluència de gent es porti la bossa de mà creuada al davant i s'eviti portar la cartera o el telèfon mòbil en llocs de fàcil accés, coma ara la butxaca de darrere dels pantalons o bosses de mà sense cremallera.