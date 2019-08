Enxampen dos lladres mentre furtaven les pertinences d'una parella a la zona marítima

La matinada del 13 d'agost dos agents de Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes van detenir els dos autors d'un presumpte furt. Els fets van succeir a la zona marítima de Lloret, quan els policies van veure els dos presumptes lladres actuant de manera sospitosa envers els turistes i vianants de la zona. Els agents, que els van fer un seguiment discret i a certa distància, van observar com vigilaven el seu entorn i un d'ells s'apropava a una parella de turistes, un noi i una noia, que estaven distrets. Fonts policials van assegurar que un dels homes es va situar a tan sols un metre d'aquesta parella i va aprofitar la seva distracció per sostreure'ls una motxilla que tenien al costat. El lladre se la va posar a la part davantera del cos i tot seguit va marxar caminant juntament amb l'altre home. Els agents -que van presenciar els fets- els van interceptar de seguida. Posteriorment els van identificar, escorcollar i detenir com a presumptes autors d'un delicte de furt. Els mossos també van tornar la motxilla i totes les seves pertinences als seus legítims propietaris. Els detinguts són dos homes, de 23 i 26 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Terrassa i Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental). El 14 d'agost, ambdós van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Blanes, el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs.

Finalment, els mossos aconsellen controlar en tot moment les pertinences i no deixar-les en llocs on es perdin de vista, especialment en llocs turístics i amb gran afluència de gent, com per exemple, la platja.