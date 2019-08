Expedientades 5 botigues de lloguer de vehicles elèctrics per manca de garanties

La Policia Local de Lloret ha aixecat acta a cinc establiments de lloguer de ginys elèctrics, i ha immobilitzat un total de dinou vehicles per comercialitzar ginys elèctrics amb una capacitat superior als 1.000 watts. Aquests no complien les obligacions administratives i de seguretat per a la seva comercialització i ús a les vies públiques.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, va explicar que els serveis jurídics del municipi aplicaran expedients sancionadors i sancions que poden anar dels 10.000 als 100.000 euros: «Parlem de vehicles que poden assolir una velocitat alta, per la seva configuració, pes i potència elèctrica poden comportar un risc per la seguretat de les persones».

Sais va afegir que per aquest motiu és «primordial» que tant els propietaris d'aquests lloguers com els conductors «compleixin tota la normativa», com també es demana a qualsevol altre vehicle abans d'autoritzar-lo a circular, especialment en cas d'un vehicle de lloguer.



Nova ordenança

L'Ajuntament de Lloret va aprovar al febrer una nova ordenança de ginys elèctrics. Aquesta nova normativa municipal exigeix a les persones que condueixin patinets elèctrics que vagin documentades, que entre patinet i patinet hi hagi una distància de 50 metres, i que l'empresari que lloga l'aparell informi de la nova ordenança i vetlli perquè els llogaters tinguin una mínima habilitat.