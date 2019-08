L'ACA autoritza una aportació d'aigua a la riera de Santa Coloma

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha autoritzat un vessament d'aigua a la riera de Santa Coloma de Farners. Fonts de l'Ajuntament han confirmat que degut a la sequedat de les darreres setmanes, l'aigua té una concentració molt elevada de fluor que -tot i no ser perjudicial per a la salut- no és del tot recomanable per al consum.

«Quan hi ha molta sequera als pous no arriba prou aigua, i el que fem és demanar-ne més a l'ACA perquè es dilueixi la concentració de fluor», va concretar ahir l'alcaldessa del municipi, Susagna Riera. La dirigent també va destacar que aquesta problemàtica no és nova i ja va passar l'estiu de l'any 2017, però va subratllar que la tenen «sempre» controlada gràcies al seguiment de l'ACA i d'Aigües Colomenques.

El procés del vessament consistirà a portar més aigua a la riera de Santa Coloma des del sifó de l'aqüeducte del Pasteral amb l'objectiu de possibilitar la recàrrega de l'aqüífer d'on els pous d'abastament capten l'aigua que s'utilitza arreu del municipi.

Aquesta operació es va iniciar el passat dia 5 d'agost per part d'Aigües Ter-Llobregat (ATL), i es preveu que es mantingui fins al 19 d'agost, tot i que aquesta data pot variar en funció de les condicions meteorològiques del període i del grau de recuperació del nivell dels pous.