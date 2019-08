Desmantellen una festa il·legal amb més de 150 persones a la cala Sa Boadella de Lloret

Material de la festa intervingut per la policia.

Material de la festa intervingut per la policia. ACN

La Policia Local de Lloret de Mar ha desmantellat aquesta matinada una festa il·legal a la cala Sa Boadella que ha arribat a congregar fins a 150 persones. Els agents han rebut queixes de veïns però allò que els ha posat sobre la pista definitiva ha estat l'alerta per part dels taxistes que duien alguns dels assistents.

Els organitzadors, que són de Barcelona, havien muntat la festa a consciència: portaven aparells de so, un generador, cartells i llums. L'actuació policial s'ha fet a partir de les cinc de la matinada. A peu de sorra mateix, els agents han denunciat entre quatre i cinc responsables, que ara s'enfronten a pagar una multa de fins a 100.000 euros per infringir la Llei d'Espectacles.

El regidor de Seguretat, Jordi Sais, explica que la investigació es manté oberta –sobretot, rastrejant xarxes socials- per veure si hi ha més gent al darrere i per descobrir si, a més de Lloret, la mateixa festa s'ha muntat en altres punts de la Costa Brava.