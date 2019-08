L'ampliació de les cabanes als arbres de Sant Hilari, pendent d'Urbanisme

El càmping de cabanes als arbres de Sant Hilari vol duplicar la seva capacitat. L'oferta de turisme sostenible que s'amaga al cor de les Guilleries, Cabanes als arbres, és un espai catalogat com a càmping que consta de deu casetes de fusta construïdes a dalt d'arbres al bell mig del bosc de les Guilleries, al terme municipal de Sant Hilari.

La iniciativa, que va començar fa deu anys, ha obtingut un èxit considerable, ja que, segons els directors de l'espai, l'ocupació mitjana és del 99% entre l'1 de gener i el 31 de desembre. Motivats per l'èxit del negoci, els impulsors van decidir fer una aposta per ampliar les instal·lacions -que actualment consten de deu cabanes de trenta metres quadrats de superfície- i incorporar deu noves construccions similars.

«La sol·licitud d'ampliació és del 2017. El procés no està acabat però s'ha dilatat molt per l'actualització de les normatives des que vam començar amb el negoci, ara fa deu anys», va puntualitzar la responsable de l'espai, Ariadna Esteller. Els propietaris esperen que entre els mesos de setembre i octubre la Comissió d'Urbanisme de Girona els doni llum verda per poder ampliar el negoci i apunten que per demanar l'ampliació han realitzat un estudi del terreny i han passat per l'aprovació dels Bombers i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Per fer-ho han comptat amb el suport de l'Ajuntament de Sant Hilari, que els ha ajudat a tramitar-ho tot. El ple del municipi també va aprovar l'ampliació de l'espai, que és l'únic catalogat com a càmping al municipi.

La responsable del complex va subratllar que, tot i el projecte d'ampliació, el negoci es manté fidel a la seva idea de generar el mínim impacte en l'entorn: «La nostra filosofia segueix una mica la dels països nòrdics, amb una mentalitat de respecte cap a la nostra terra i envers l'entorn de les Guilleries».

L'espai pretén oferir als hostes la possibilitat de desconnectar en un entorn natural privilegiat i apartat de la civilització. De fet, les cabanes que hi ha en el recinte estan fetes de fusta no tractada i no disposen ni de televisió ni electricitat, no hi arriba el wifi, no hi ha aigua corrent i el vàter és un cubell amb serrí que un cop usat serveix de compostatge.

L'espai disposa d'una masia que ofereix els serveis complementaris que no hi ha a les cabanes, com per exemple el servei de dutxa, la piscina o el bar. Els responsables també van apuntar que gairebé la totalitat dels treballadors resideix a Sant Hilari o en els municipis colindants.



L'entorn de les Guilleries

El massís de les Guilleries és la frontera natural entre les comarques d'Osona i la Selva. Es tracta d'un massís generalment humit i verdós, poblat per alzinars i algunes suredes que li donen un caire mediterrani, i per rouredes i fagedes. Tot i això, bona part ha estat substituïda per conreus forestals, principalment castanyedes i plantacions de pins i avets.