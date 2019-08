Els habitants de Residencial Park de Maçanet reclamen aigua potable

Els habitants de la urbanització Residencial Park de Maçanet es queden sovint sense aigua apta per al consum. Des de l'Associació de veïns de la Urbanització denuncien que aquest fet és una situació que es produeix «cada dos per tres» i protesten per la «manca de comunicació» tant per part de l'empresa que gestiona el servei -Rec Madral- com per part de l'Ajuntament.

Divendres el consistori del municipi va comunicar als residents de la urbanització que -seguint les indicacions del darrer informe de Salut- els nivells d'aigua registrats no eren aptes per al consum humà degut als alts índex de clor. Per aquest motiu, l'Ajuntament va publicar un ban demanant als habitants de la urbanització que evitin l'ús de l'aigua per cuinar o per al consum.

Des de l'Associació de Veïns manifesten que estan «cansats» de reviure aquesta situació i argumenten que hi ha una «manca de comunicació» per part de l'Ajuntament i de l'empresa gestora: «L'empresa no s'ha posat mai en contacte i l'Ajuntament ens va comunicar per Facebook que no podíem beure aigua, però hi ha molta gent gran que no té xarxes socials i el cartell que han penjat a la urbanització amb prou feines té la mida d'un full», critiquen els veïns.



El problema

Des de Residencial Park reclamen de fa anys una solució efectiva al problema del subministrament d'aigua potable. Segons David Lop, secretari de l'Associació de Veïns, encara hi ha un procés contenciós administratiu en marxa, ja que fa dos anys van reclamar als jutjats la municipalització del servei: «Com a mesura cautelar el jutge va obligar a l'Ajuntament a posar un camió-cisterna que repartís aigua dos cops per setmana tot i que el problema és la gestió privada».

Els problemes amb l'aigua són el pa de cada dia en aquesta urbanització. L'any 2015, l'aigua de Residencial Park va ser declarada no apta per al consum humà per excés de clorits durant tres mesos: del 27 d'octubre al 27 de gener de l'any següent, el 2016. Només dos mesos després, i més concretament el 2 d'abril, l'aigua va tornar a ser declarada no apta per beure ni cuinar pels alts nivells de ferro, manganès i alumini.

El maig d'aquell any, la companyia Rec Madral va anunciar la seva intenció de posar en funcionament la nova planta de tractament amb ozó a finals d'any. A l'agost, uns 200 veïns de diverses urbanitzacions de Vidreres i Maçanet es van manifestar a Girona per reclamar a les companyies Rec Madral i Riera de Cabanyes (que ofereix el servei a Vidreres) una millora en el servei de l'aigua. La falta d'aigua potable es va allargar nou mesos -fins al desembre del 2017- durant els quals l'Ajuntament va haver de distribuir garrafes i, després, repartir aigua amb un camió cisterna.



Gestió privada

La gestió del subministrament de l'aigua a la urbanització Residencial Park és responsabilitat de Rec Madral. L'empresa va arribar a un acord amb la promotora de la urbanització l'any 1997 per tenir-ne la gestió. De fet, quan es va fer la recepció de la urbanització, l'Ajuntament de l'època va assumir tots els serveis menys el de l'aigua. «Estem parlant d'una urbanització on a l'estiu hi ha unes 4.000 persones que paguem l'aigua tot i que no la podem beure ni utilitzar per cuinar», reclama Lop. Des de l'Associació volen que s'intervingui el servei per tal d'obtenir aigua apta per al consum.

Els veïns també demanen a l'Ajuntament que estudiï vies alternatives a reomplir ampolles o garrafes de plàstic, un fet que consideren perjudicial a la llarga per la salut. Per la seva banda, l'empresa Rec Madral argumenta que les penúltimes anàlisis que ha realitzat tenien uns nivells de clor massa elevats a causa d'un «error» per part de l'empresa que els subministrava el clor. Asseguren que en la darrera analítica que van fer, amb data del 25 de juliol, els nivells tornen a ser aptes per al consum.

Pel que fa als repetitius mals resultats de l'anàlisi de l'aigua, argumenten que la planta actual de tractament d'aigua potable té una capacitat limitada i afegeixen que porten anys reclamant a la promotora de la urbanització els permisos necessaris per ampliar la planta de tractament. Per culpa de la «limitada» capacitat de la planta de tractament actual, sovint l'aigua de la urbanització registra nivells de ferro, manganès i clor no aptes per al consum.



Municipalització del servei

Fonts de l'Ajuntament han manifestat que reforçaran el servei del camió d'aigua fins que Salut no digui si l'aigua és novament apte per al consum i han requerit a Rec Madral que efectuï les accions «necessàries» per solucionar el problema.

Pel que fa a la municipalització del servei, des de l'Ajuntament apunten que és un procés que es va iniciar el desembre del 2017. L'actual equip de govern està fent el seguiment amb l'objectiu de reconvertir el servei en públic. El passat 5 d'agost l'Ajuntament va aprovar per ple la creació d'una comissió que es dedica a treballar per tal de portar-ho davant una comissió jurídica assessora que determini la municipalització del servei.

Finalment, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va atorgar dues subvencions a l'Ajuntament per valor de 533.106 euros per tal de fer un nou dipòsit de 3.000 metres cúbics d'aigua potable a la urbanització Residencial Park i una remodelació del sistema de bombament dels pous que abasten la mateixa urbanització. Unes obres que no es poden executar fins que no es municipalitzi el servei.