Èxit del concert del duo d'arcs celebrat a l'antiga església de sant vicenç de tossa de mar. El grup, integrat per Maria Cuatrecases -al violí- i Ignasi Piera -al violoncel- van omplir l'església. Més d'un centenar de persones es van desplaçar fins a Tossa de Mar el passat diumenge per escoltar el repertori de música clàssica del jove duo català en l'entorn de l'església de la Vila Vella, coneguda com l'antiga església de Sant Vicenç.