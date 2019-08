El paller de Riudellots segueix fumejant

cinc dies després que es declarés el foc a riudellots, el paller de la granja afectada continua fumejant. Els Bombers de la Generalitat hi van dia sí dia no per evitar que pugui haver-hi alguna guspira que torni a revifar les flames. La columna de fum era encara visible, ahir, des de diversos punts de les comarques del Gironès i de la Selva. El foc es va declarar dijous passat i els Bombers van necessitar més d'un dia per controlar-lo tot i el gran desplegament de mitjans d'emergències. El propietari de la granja sospita que l'incendi, que va començar per quatre punts diferents, podria haver estat provocat.