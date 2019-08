L'Eix Transversal té un carril tallat per l'incendi d'un cotxe en un túnel a Sant Hilari

L'incendi d'un cotxe obliga a tallar l'Eix Transversal durant una hora i mitja al seu pas per Sant Hilari Sacalm.



Des de tres quarts d'una del migdia, hi ha un sol carril tallat en sentit Vic per les tasques de neteja de la via arran de l'incendi. Cosa que genera, segons el Servei Català de Trànsit, cues d'un quilòmetre i mig de longitud.





Eix Transversal tallat des de la sortida d'Arbúcies i Sant Hilari en direcció a Vic. Cap a Girona cap problema. Camió cremant dins el túnel de les Comes. @arbucies @santhilari @BombersArbucies @bomberscat pic.twitter.com/dKlWYnsPOr — Pere Garriga Solà (@pere_garriga) August 21, 2019

Els Bombers hi han treballat ambEls fets s'han desencadenat aun dels que té la C-25 al seu pas per la demarcació. L'incident es troba en sentit Vic.L'avís dels fets és d'un quart de dotze del migdia i segons els Bombers, l'alertant ha explicat que li havia començat aNo s'ha de lamentar ferits tot i l'ensurt. I el túnel es troba tancat al trànsit perquè hi havia molta acumulació de fum a dins de la cavitat.