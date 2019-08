Noves proves qüestionen que la mort d'un jove holandès a Lloret fos accidental

La família d'un jove holandès de 21 anys que va perdre la vida a Lloret de Mar reclama que es reobri el cas de la mort del seu fill. Apunten que no va ser una mort accidental i asseguren que el forense holandès que li va practicar l'autòpsia ha trobat indicis que indiquen que la mort podria haver estat causada per una baralla.

Així ho declaren al mitjà de comunicació dels Països Baixos, De Telegraaf, on afirmen que la família està «ansiosa» per conèixer la veritat dels fets. Per la seva banda, des dels Mossos d'Esquadra es va instruir i concloure que el cas era una mort accidental. Fonts del cos asseguren que el cas es mantindrà tancat perquè no hi ha indicis que fos una mort violenta. Amb tot, es podria tornar a obrir si alguna autoritat judicial ho requereix.

Els fets, com va avançar Diari de Girona, es van produir el 20 de juliol d'aquest any. La víctima, Dewi de Koster, va morir en precipitar-se per un barranc des d'una altura de quatre metres quan es trobava en unes escales. La caiguda mortal es van produir pels volts de les sis de la matinada, a tocar d'una discoteca de la població. La víctima va patir múltiples contusions al crani i va haver de ser evacuada amb l'helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) cap a la Vall d'Hebron de Barcelona, on va morir al cap d'uns dies. La Policia Local de Lloret va intervenir en primera instància i els Mossos van assumir la investigació. Segons explica el rotatiu holandès, la família –basant-se en les exploracions del forense particular– considera que no va ser una mort accidental. Asseguren que el jove presentava fractures compatibles amb les d'una baralla i insinuen que, al contrari del que conclou la investigació oficial, algunes lesions no són compatibles amb la caiguda: «El nas el tenia trencat per l'interior de la cara», afirmen. La família critica que la policia va confiar «molt» en el testimoni dels joves que van presenciar els fets i diu que encara hi ha molts punts foscos per aclarir.



Valoració satisfactòria

Segons les declaracions del forense holandès Frank van de Goot, l'informe mèdic que es va realitzar a Catalunya no aporta motius «convincents» que indiquin que la mort va ser accidental.

Per tot això, la família reclama reobrir la investigació. D'altra banda, el Ministeri d'Afers Exteriors holandès assegura a De Telegraaf que correspon a les autoritats espanyoles prendre aquesta decisió.