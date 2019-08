Topada entre quatre vehicles a l'AP-7 a Maçanet de la Selva

Quatre vehicles es van veure implicats ahir en un xoc múltiple al quilòmetre 87 de l'AP-7 a l'altura de Maçanet de la Selva. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís de l'accident prop de les tres de la tarda, però la seva actuació finalment no va ser necessària. Segons van explicar les fonts consultades del Servei Català de Trànsit, la topada no va causar ferits, però les restes de pneumàtics que van quedar a la via van obligar els Mossos d'Esquadra a tallar el carril en sentit Figueres durant més d'una hora per arreglar els desperfectes. Trànsit va recomanar a través de les xarxes socials als conductors que circulessin amb «molta prudència» per aquesta zona, que va registrar retencions prominents.